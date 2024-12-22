السجن المشدد لروسي نقل معلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

وكالات

قضت محكمة روسية، اليوم الأحد، بسجن رجل لمدة 19 عاما، بعد إدانته بنقل معلومات عن جنود روس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، وفق ما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "اف اس بي".

وقال الجهاز في بيان، إن الرجل الذي لم تُكشف هويته والمولود عام 1993، دين بتهمة "الخيانة العظمى" وتهم أخرى، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف أن التهم التي دين بها الرجل المتحدر من مدينة أورينبورج تشمل "تسليم معلومات عن هويات جنود روس وبيانات شخصية أخرى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي".

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن محكمة إقليمية في أورينبورج في وسط روسيا قضت بسجنه 19 عاما في مستعمرة عقابية شديدة الحراسة.

وأنزلت المحاكم الروسية أحكام سجن طويلة بحق مدانين بالخيانة والإرهاب والتخريب منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ووجهت إليهم تهم التعامل مع أوكرانيا أو حكومات غربية لتقويض حملة روسيا العسكرية.