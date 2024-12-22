رئيس وزراء إسبانيا: يجب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة

وكالات

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، دول العالم مجددا إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في إطار حل الدولتين والعمل على منحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وقال سانشيز: "يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "علينا أن ننهي معاناة الفلسطينيين ونضع حدا للحصار والتضييق على حياة المدنيين"، مشددا على ضرورة "تضافر الجهود لمواجهة الأزمات المتفاقمة في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في فلسطين".

وأكد سانشيز على أهمية "تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط".

يشار إلى أن إسبانيا اعترافت بالدولة الفلسطينية ودخل قرار الاعتراف حيز التنفيذ، في أواخر مايو الماضي.

وأكد سانشيز حينها، أن "اعتماد القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، وهو خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام"، مبينا أن إسبانيا "لا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل بعد عام 1967 دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين".

واعترفت كل من إسبانيا وايرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب الدول الثلاث، وأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.