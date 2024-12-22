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حريق في خزانات وقود روسية بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية

02:29 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

الحرب الروسية الاوكرانية

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وكالات

أعلن أندريه كليتشكوف، حاكم مقاطعة أوريول الروسية، اليوم الأحد، عن هجوم أوكراني بالمسيرات يستهدف مقاطعة أوريول الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب كليتشكوف عبر قناته على "تليجرام": "أوريول تعرضت لهجوم ضخم خلال وقت قصير أدى لاندلاع حريق في خزانات الوقود في بلدة ستيل كون".

ولا توجد معلومات عن وقوع إصابات، وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، للتعامل مع الحريق.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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