لمدة أسبوع.. السلطات في شرق ليبيا تدعو لإخلاء المنازل تحسبا لفيضانات محتملة

وكالات

أصدرت السلطات في شرق ليبيا، اليوم الأحد، تحذيرات عاجلة للمواطنين القاطنين بالقرب من مجاري الأودية مع توقع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات، وفقا لروسيا اليوم.

ويثير ذلك مخاوف من تكرار مشهد كارثة إعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة عام 2023.

ودعت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، المواطنين القاطنين في المناطق المهددة، خصوصا في مسارات وادي القطارة الممتدة من مصب الوادي في قاريونس وحتى وادي قطارة، وكذلك المناطق المحيطة بوادي الفيض، إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن هذه المناطق لمدة أسبوع، كإجراء احترازي.

واستندت التحذيرات إلى التنبيهات الصادرة عن اللجنة المشكلة برئاسة مدير أمن بنغازي الكبرى وعضوية الأجهزة الأمنية بالمدينة، والتي أكدت خطورة الأوضاع في حال استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأشارت بلدية بنغازي، عبر مكتبها الإعلامي، إلى ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات الفورية لحماية الأرواح والممتلكات، داعية السكان في المناطق المنخفضة إلى التعاون الكامل مع الجهات المختصة والالتزام بالإرشادات لضمان سلامتهم.

وتعمل فرق الطوارئ والأجهزة الأمنية المحلية على مدار الساعة لتقييم الوضع وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة أو المهددة بالخطر.

كما تم وضع خطط طارئة لضمان الإخلاء الآمن للسكان، مع التأكيد على جاهزية السلطات لمواجهة أي تطورات قد تحدث نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.

وشددت الجهات المعنية على أهمية متابعة الإرشادات والتحذيرات الصادرة عن السلطات المحلية وفرق الطوارئ.

وأكدت بلدية بنغازي أن الأمطار الغزيرة قد تستمر لعدة أيام، مما يزيد من خطورة الوضع. وأعربت عن أملها في التزام المواطنين بالتحذيرات الرسمية لتجنب خسائر بشرية ومادية.

ولفتت وزارة الموارد المائية إلى أهمية تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية واللجان المحلية في تنفيذ إجراءات الإخلاء، مشددة على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الأرواح وتفادي وقوع أي كارثة مشابهة للأحداث السابقة.