إعلام يمني: عدوان أمريكي بريطاني على جبل الجدع في محافظة الحديدة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام يمنية، فجر اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا عدوانا على جبل الجدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية الحوثيون، إنه تم تنفيذ عدوان أمريكي بريطاني على جبل الجدع بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

جاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، أن القوات الأمريكية وجهت ضربة إلى مواقع لحركة أنصار الله على أراضي اليمن، مساء أمس السبت.

ودوى انفجار قوي في صنعاء إثر غارة أمريكية بريطانية عنيفة استهدفت منطقة عطان.

وأعلن الحوثيون في وقت سابق من ذات اليوم، أنهم ضربوا هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2، إذ قال الجيش الإسرائيلي، إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

وأفادت نجمة داود الحمراء، أن 16 شخصا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.