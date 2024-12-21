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الصحة بغزة: الاحتلال يطلب من الطواقم الطبية إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا

09:35 م السبت 21 ديسمبر 2024

مستشفى كمال عدوان

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وكالات

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجوما شاملا على مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تطلب من الطواقم إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا.

وأكد البرش في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن طلب الاحتلال إخلاء مستشفى كمال عدوان فورا يهدد حياة 80 مريضا، موضحا أن جيش الاحتلال قصف المستشفى أثناء زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية.

وأشار البرش إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مصابا من بين أيدي وفد منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن العالم صار يتعامل بلا مبالاة مع الفظائع التي يرتكبها الاحتلال.

وقبل وقت قليل، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قصفا مكثفا وعنيفا جدا يستهدف مستشفى كمال عدوان بطريقة غير مسبوقة دون أي إنذار مسبق على قسمي الرعاية والحضانة.

وأشارت الصحة بغزة، إلى أنه يتم قصف مستشفى كمال عدوان بالقنابل ونيران الدبابات بشكل مباشر، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يبقى العالم صامتاً وغير قادر على حماية المنظومة الصحية.

وحمّلت الصحة بغزة، العالم المسؤولية عما يحدث لمستشفى كمال عدوان، كما طالبتهم بتحمل مسؤولياتهم.

بدوره، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر دون سابق إنذار، لافتا إلى أن الهجوم الذي يتعرض له المستشفى الآن لم يشهده منذ 70 يوما.

وحمّل أبو صفية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، العالم مسؤولية صمته عما يجري للمستشفى من إبادة، مشيرا إلى أن نيران القناصة اخترقت الجدران وأصابت ما تبقى من معدات طبية.

وأعلن أبو صفية تدمير المعدات الطبية بعد تعرضها لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، موضحا أن هناك آلية قتل جديدة يشهدها المستشفى الآن وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء.

مستشفى كمال عدوان اخلاء مستشفى عدوان الاحتلال الإسرائيلي
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