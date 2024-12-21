الصحة بغزة: هجوم غير مسبوق بالقنابل والدبابات يستهدف مستشفى كمال عدوان

وكالات

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن قصفا مكثفا وعنيفا جدا يستهدف مستشفى كمال عدوان بطريقة غير مسبوقة دون أي إنذار مسبق على قسمي الرعاية والحضانة.

وأشارت الصحة بغزة، إلى أنه يتم قصف مستشفى كمال عدوان بالقنابل ونيران الدبابات بشكل مباشر، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يبقى العالم صامتاً وغير قادر على حماية المنظومة الصحية.

وحمّلت الصحة بغزة، العالم المسؤولية عما يحدث لمستشفى كمال عدوان، كما طالبتهم بتحمل مسؤولياتهم.

بدوره، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر دون سابق إنذار، لافتا إلى أن الهجوم الذي يتعرض له المستشفى الآن لم يشهده منذ 70 يوما.

وحمّل أبو صفية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، العالم مسؤولية صمته عما يجري للمستشفى من إبادة، مشيرا إلى أن نيران القناصة اخترقت الجدران وأصابت ما تبقى من معدات طبية.

وأعلن أبو صفية تدمير المعدات الطبية بعد تعرضها لإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، موضحا أن هناك آلية قتل جديدة يشهدها المستشفى الآن وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء.