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أيسلندا.. تعيين كريسترون فروستادوتير ليصبح أصغر رئيس للوزراء في تاريخ البلاد

09:04 م السبت 21 ديسمبر 2024

أيسلندا

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كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلن قادة الائتلاف الحاكم الوسطي الجديد في أيسلندا، اليوم السبت، تعيين الديمقراطي الاشتراكي كريسترون فروستادوتير رئيسا جديدا للوزراء في البلاد.

وأعلن قادة تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب، الشركاء الأصغر في التحالف، قرار التعيين خلال تقديم اتفاق الائتلاف في العاصمة ريكيافيك.

وقال القادة إن زعيم حزب الإصلاح الليبرالي، ثورجيردور كاترين جونارسدوتير، سيصبح وزيرا للخارجية، وإن إنجا سيلاند من حزب الشعب ستتولى حقيبة الشؤون الاجتماعية والإسكان.

ويبلغ فروستادوتير 36 عاما، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ أيسلندا.

أيسلندا كريسترون فروستادوتير رئيس وزراء أيسلندا كوبنهاجن
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