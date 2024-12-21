قسد: نريد أن نكون جزءًا من الجيش الوطني السوري ولم نطالب بحكم فيدرالي

وكالات

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم السبت، إنه يتواصل مع الجانب الأمريكي للضغط على تركيا من أجل وقف إطلاق النار.

‏وأشار عبدي، إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تقترب من كوباني من ناحية منبج ونهر الفرات، مضيفا "نريد أن نكون جزءا من جيش وطني سوري في حال تشكيله".

‏وأكد عبدي أن التصريحات الصادرة عن الإدارة الجديدة في دمشق إيجابية حتى الآن معربا عن ترحيبه بها، موضحا أن "قسد" لم تتفاوض بعد مع القيادة الجديدة في دمشق لكنها مستعدة لذلك.

‏وشدد عبدي على أن قوات سوريا الديمقراطية، لم تطالب بحكم فيدرالي في سوريا وتطالب بسوريا مركزية دون تقسيم.