لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القيادة العامة السورية: الشرع صرح بأن الفصائل العسكرية ستُدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع

08:16 م السبت 21 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القيادة العامة في سوريا في بيان، اليوم السبت، إن القيادي أحمد الشرع ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

وأشارت القيادة العامة في سوريا، إلى أن الشرع صرح بأن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وقبل أيام، أفادت تقارير إعلامية، بأن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني"، يجتمع مع عدد من قادة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن اجتماعات الشرع مع الفصائل بكل أطيافها تهدف إلى تشكيل وزارة الدفاع وضم جميع الفصائل إليها.

سوريا أحمد الشرع الفصائل العسكرية السورية الجولاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايدن يوقع مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة بعد تدخل ترامب

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟