القيادة العامة السورية: الشرع صرح بأن الفصائل العسكرية ستُدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع

وكالات

قالت القيادة العامة في سوريا في بيان، اليوم السبت، إن القيادي أحمد الشرع ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.

وأشارت القيادة العامة في سوريا، إلى أن الشرع صرح بأن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.

وقبل أيام، أفادت تقارير إعلامية، بأن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني"، يجتمع مع عدد من قادة العمليات العسكرية وفصائل الجنوب، وفق ما نقلته "الجزيرة مباشر" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن اجتماعات الشرع مع الفصائل بكل أطيافها تهدف إلى تشكيل وزارة الدفاع وضم جميع الفصائل إليها.