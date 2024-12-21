طعنًا بالسكاكين.. القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بوسط مخيم جباليا

وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، اليوم السبت، إن عناصرها أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين طعنا بالسكاكين وغنموا سلاحهم في عملية مركبة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كذلك أشارت القسام، إلى أن مجاهديها اقتحموا منزلا بمخيم جباليا تحصنت به قوة إسرائيلية راجلة واشتبكوا معها من مسافة صفر وأجهزوا على جنديين.

وأضافت القسام: "تمكنا من إلقاء عدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع صوب تجمع للجنود بجوار ناقلة جند وأوقعناهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال القطاع".