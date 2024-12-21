لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طعنًا بالسكاكين.. القسام تعلن قتل 3 جنود إسرائيليين بوسط مخيم جباليا

08:09 م السبت 21 ديسمبر 2024

كتائب القسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، اليوم السبت، إن عناصرها أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين طعنا بالسكاكين وغنموا سلاحهم في عملية مركبة وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كذلك أشارت القسام، إلى أن مجاهديها اقتحموا منزلا بمخيم جباليا تحصنت به قوة إسرائيلية راجلة واشتبكوا معها من مسافة صفر وأجهزوا على جنديين.

وأضافت القسام: "تمكنا من إلقاء عدد من القنابل اليدوية صهيونية الصنع صوب تجمع للجنود بجوار ناقلة جند وأوقعناهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا شمال القطاع".

كتائب القسام حماس قطاع غزة مقتل 3 جنود إسرائيليين مخيم جباليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة مباراة أرسنال وكريستال بالاس 3-1