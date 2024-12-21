بعد اعتداءات السلطة الفلسطينية في جنين.. فصائل المقاومة تدعو لتشكيل لجنة وطنية

وكالات

قالت حركات المقاومة الفلسطينية (حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي) في بيان مشترك، اليوم السبت، إنها تتابع بألم كبير وقلق بالغ أحداث جنين ومخيمها عبر تصعيد الحملة المؤسفة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وأشارت حركات المقاومة الفلسطينية، إلى أن صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى والحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني واجب وطني تقع على عاتق الجميع، مؤكدة حرصها على ضرورة احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بما يصون الدم الفلسطيني ويحمي المقاومة.

وأوضحت حركات المقاومة في بيانها أن سلاح المقاومة هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات الصهيونية في الضفة المحتلة، لافتة إلى أن على الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقيادة السلطة أن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السلم الأهلي.

وأكد البيان الثلاثي، على أن سلاح المقاومة شرعي وطاهر لا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من الأبطال، مطالبا السلطة الفلسطينية بسحب قوات وعناصر الأجهزة الأمنية من المدينة والمخيم فورا ورفع الحصار المفروض عليهما.

ودعت حركات المقاومة الثلاث إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد للاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، مشددة على أن الشعب الفلسطيني بحاجة لموقف موحد يعزز صموده ويفشل خطط الاحتلال وهذا بحاجة لوقف التنسيق الأمني ورفض المخططات الأمريكية.