لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحوثيون: حصيلة خسائر الاستهدافات الإسرائيلية والأمريكية للموانئ بلغت 313 مليون دولار

07:48 م السبت 21 ديسمبر 2024

جماعة أنصار الله "الحوثيين"

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم السبت، إن استهداف الموانئ اليمنية دليل على الإرهاب الصهيوني الذي تستميت أمريكا وبريطانيا في الدفاع عنه.

وأشارت المؤسسة الحوثية، إلى أن ما تتعرض له الموانئ اليمنية منذ 2015 بهدف تعطيلها وإيقاف نشاطها يندرج في إطار جرائم الحرب الكبرى، لافتة إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملان المسؤولية عما تتعرض له الموانئ اليمنية.

وأوضحت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة للحوثيين، أن حصيلة الخسائر للاستهدافات الإسرائيلية والأمريكية للموانئ منذ 20 يوليو وحتى 19 ديسمبر بلغت 313 مليون دولار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الخميس، أنه نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين منها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء.

وأفادت مصادر طبية يمنية بمقتل 10 عاملين من جراء قصف ميناء الحديدة ورأس عيسى غربي اليمن.

الحوثيين جماعة أنصار الله الاستهدافات الإسرائيلية والأمريكية لموانئ المجتمع الدولي جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة مباراة أرسنال وكريستال بالاس 3-1