ألمانيا: منفذ الهجوم بماجديبورج ربما لم يكن راضيًا عن طريقة التعامل مع اللاجئين السعوديين

وكالات

قال الادعاء العام في ماجديبورج الألمانية، إنه يحقق مع المشتبه به بتهمة قتل خمسة أشخاص حتى الآن.

وذكر المدعي العام الأول هوست فالتر نوبنس أن الاتهام الموجه إلى الرجل يتضمن أيضا الشروع في قتل في 200 حالة مع ارتباط هذه الجرائم بإحداث أذى بدني خطير.

وأشار نوبنس إلى أنه من المتحمل أن يكون الدافع وراء الهجوم هو شعور الجاني بعدم الرضا عن طريقة التعامل مع اللاجئين المنحدرين من السعودية في ألمانيا لافتا إلى أن هذا ما انتهت إليه التحقيقات في الوقت الحالي.

وأوضح نوبنس أن القتلى الخمسة في الهجوم هم طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام بالإضافة إلى أربعة بالغين، كما أسفر الهجوم أيضا عن إصابة 200 شخص.

بدوره، أفاد متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة ماجديبورج بأن منفذ هجوم الدهس القاتل في سوق لعيد الميلاد بالمدينة، قام بالهجوم بشكل منفرد.

وقال المتحدث إن من الممكن، وفقا لوضع التحقيقات الحالي، استبعاد وجود جانٍ ثانٍ في الهجوم.