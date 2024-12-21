الولايات المتحدة تطالب لبنان بالقبض على مدير المخابرات الجوية السورية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن لبنان تسلم مذكرة من "الإنتربول" الأمريكي لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية في نظام بشار الأسد، اللواء جميل الحسن، وفق ما نقلته جريدة "الشرق الأوسط" عن مصدر قضائي.

‌‏وأشار المصدر القضائي، إلى أن مذكرة الإنتربول تسلمها النائب العام التمييزي اللبناني القاضي جمال الحجار.

وبحسب ما نقلته الجريدة عن المصدر القضائي، فإن الولايات المتحدة دعت لبنان إلى القبض على الحسن، إذا كان متواجدا داخل لبنان وتسليمه إلى أمريكا.

وأشار المصدر القضائي، إلى أن النائب العام أصدر أمرا بتعميم المذكرة على جميع الأجهزة الأمنية في لبنان لتوقيفة حال العثور عليه داخل البلاد.

ووفقا للمصدر القضائي، فإن المذكرة الأمريكية تتهم الحسن بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، كما تحمله مسؤولية إلقاء أطنان من البراميل المتفجرة على السوريين وقتهلم بمعاونة مسؤولين عسكريين وأمنيين على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المصدر القضائي، أن تلك المذكرة تم تعميمها على كافة الدول الأعضاء في اتفاقية الشرطة الدولية "الإنتربول".