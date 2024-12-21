نيجيريا.. مقتل 10 أشخاص بحادث تدافع داخل كنيسة في العاصمة أبوجا

أبوجا، نيجيريا - (أ ب)

لقى عشرة أشخاص حتفهم، بينهم أطفال، فى تدافع خلال فعالية توزيع مواد غذائية بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) فى نيجيريا.

وقالت جوزفين أديه، المتحدثة باسم الشرطة في بيان إن التدافع حدث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في كنيسة "الثالوث المقدس الكاثوليكية" في مايتاما، وهي منطقة راقية في أبوجا، حيث تم إجلاء أكثر من ألف شخص.

وهذا هو التدافع الثاني من نوعه، خلال أسبوع، في أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان، فيما تنظم مؤسسات محلية وكنائس وأفراد بشكل متزايد، فعاليات خيرية، قبل عيد الميلاد (الكريسماس)، وسط أسوأ أزمة غلاء معيشة في البلاد، منذ جيل.

وأظهرت لقطات مصورة، انتشرت على نطاق واسع، بدا أنها من موقع الحادث، جثثا هامدة ملقاة على الأرض، بينما كان أشخاص يصرخون طلبا للمساعدة.

وقالت المتحدثة إن بعض المصابين تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفيات، بينما يواصل آخرون تلقي الرعاية الطبية.

وأثارت حوادث التدافع الأخيرة في نيجيريا تساؤلات بشأن إجراءات السلامة في تلك الفعاليات.