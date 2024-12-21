وزيرة الداخلية الألمانية: منفذ هجوم ماجدبورج له مواقف معادية للإسلام

ماجدبورج - (د ب أ)

صرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بأن المشتبه به في هجوم ماجدبورج كان يحمل مواقف معادية للإسلام.

وقالت فيزر في ماجدبورج اليوم السبت: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين سوى أن مرتكب الجريمة كان يعاني بشكل واضح من الإسلاموفوبيا"، مشيرة إلى أن كل التفاصيل الباقية موضوعة قيد التحقيق.

وأكدت فيزر أن ما يتعلق بما إذا كانت وردت تحذيرات قبل الهجوم أو لم ترد، هي مسألة متروكة لسلطات التحقيق، وقالت إن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية تم إشراكه ويدعم التحقيقات الجارية.

ووصفت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، الهجوم الذي وقع في ماجدبورج بأنه جريمة مروعة، وقالت: "هذه جريمة تؤثر علينا بشدة في جميع أنحاء ألمانيا"، وأوضحت الوزيرة أنه تم نشر أكثر من 500 فرد من قوات الإنقاذ، وأن الجهود تتركز حالياً على كشف جميع ملابسات الجريمة، وأضافت: "نعمل على ذلك بكل قوة".

وحول الأوضاع الأمنية في أسواق عيد الميلاد بألمانيا، أوضحت فيزر أنه جرى عقد اجتماع بين الحكومة الاتحادية، وجميع الولايات بشأن التدابير الأمنية، وصرحت بأنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية حسب الوضع في كل منطقة.

يذكر أن رجلا اقتحم بسيارته سوقا لعيد الميلاد في ماجدبورج مساء أمس الجمعة، ودهس حشداً من الناس، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

يشار إلى أن المشتبه به المعتقل هو طبيب من مدينة برنبورج معروف بانتقاده للإسلام، وهو من أصول سعودية.

من جانبه، صرح وزير العدل الاتحادي، فولكر فيسينج بأن المدعي العام الاتحادي أنشأ مركزاً لإدارة الأزمة مساء الجمعة، وأكد أن الخطوات التالية موضوعة قيد الدراسة المكثفة، وأن المدعي العام الاتحادي سيعلن قراره بأسرع وقت ممكن، وحتى الآن، لم يصدر مكتب المدعي العام الاتحادي إعلاناً حول مباشرة القضية.