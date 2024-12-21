بـ8 مسيرات.. أوكرانيا تستهدف قلب روسيا

كييف (أوكرانيا) - (أ ب)

نقلت أوكرانيا الحرب إلى قلب روسيا صباح اليوم السبت بهجمات بطائرات بدون طيار، ذكرت السلطات المحلية أنها ألحقت أضرارا بمبان سكنية، في مدينة قازان، بمنطقة تتارستان، على بعد أكثر من 600 ميل (1000 كيلومتر) من خط المواجهة.

وذكرت الخدمة الصحفية لحاكم تتارستان، رستم مينيخانوف أن ثماني طائرات بدون طيار هاجمت المدينة، وأصابت ست منها مبان سكنية، وأصابت واحدة منشأة صناعية وتم إسقاط واحدة فوق نهر، حسب البيان.

وأظهر مقطع فيديو، منشور على قناة أسترا الإخبارية المحلية على تطبيق تليجرام وتم التحقق من صحته من قبل وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، طائرة بدون طيار تحلق فوق الطوابق العليا من مبنى شاهق.

وذكرت السلطات المحلية أنه ليس هناك أي ضحايا، وأوقفت الرحلات الجوية في مطار قازان.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت أن مدينة قازان أعلنت على تطبيق تليجرام أن الهجوم بطائرات بدون طيار تسبب في نشوب حرائق ولم تتوافر معلومات أولية عن سقوط الضحايا.

وذكر مسؤولون أن فعاليات كبرى كانت مقررة نهاية الأسبوع، تم إلغاؤها لأسباب أمنية.

وكتبت وزارة الدفاع على تطبيق تليجرام أن الهجمات بطائرات بدون طيار وقعت في ثلاث موجات من اتجاهات مختلفة.