دول الخليج تؤكد دعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا

الرياض- (د ب أ)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تدعم جميع الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا والوقوف مع الشعب السوري.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين البديوي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وطبقا للوكالة، تم خلال الاتصال، بحث واستعراض الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين .

وأشار البديوي "إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لشعبها".





