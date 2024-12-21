قبرص تعرض مساعدة سوريا في التخلص من الأسلحة الكيماوية وفي البحث عن المفقودين

نيقوسيا- (أ ب)

أعرب وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس اليوم السبت، عن استعداد بلاده للمساعدة في القضاء على مخزون الأسلحة الكيماوية المتبقي في سوريا، وفي تقديم العون في البحث عن الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولا بعد أكثر من عقد من الحرب.

وأضاف كومبوس أن العرض القبرصي يستند إلى خبرة الجزيرة الماضية في مساعدة سوريا على التخلص من الأسلحة الكيماوية قبل 11 عاما وخبرتها في البحث الحالي والمستمر منذ عقود عن المئات من الأشخاص الذين اختفوا وسط القتال بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في ستينيات القرن الماضي، وإثر الغزو التركي في 1974.

واستضافت قبرص في عام 2013 قاعدة الدعم لمهمة أديرت، المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيماوية لإزالة الأسلحة الكيماوي من سوريا والتخلص منها.

وقال كومبوس لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) في ردود مكتوبة على أسئلة "بوصف قبرص دولة مجاورة على بعد 65 ميلا فقط من سوريا، لدينا مصلحة راسخة في مستقبل سوريا. والتطورات هناك سوف تؤثر مباشرة على قبرص، سيما فيما يتعلق بتدفق الهجرة المحتمل الجديد وخطر الإرهاب والتطرف".

وأشار الوزير إلى "مخاوف عميقة" بين نظرائه في المنطقة بشأن أمن سوريا في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالظهور المحتمل للجماعات المتطرفة مثل داعش في مجتمع مجزأ ومستقطب.





