بعد التضارب.. المستشار الألماني يحسم عدد قتلى حادث الدهس بسوق عيد الميلاد

وكالات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "حادث الدهس بسوق هدايا عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج شرق ألمانيا، أسفر عن 5 قتلى وأكثر من 80 جريحًا"، اليوم السبت

وأضاف شولتس، خلال زيارته لماجدبورج، أن هذا الحادث سيظل محفورًا في الذاكرة لوقت طويل، إذ وصفه بأنه "جريمة مروعة ووحشية".

وكان المستشار الألماني قد وصل إلى مدينة ماجدبورج الألمانية، عقب هجوم الدهس الدموي الذي وقع مساء أمس الجمعة في سوق عيد الميلاد بعاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت.

وفي البداية حضر شولتس اجتماعا رفقة وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر وزير العدل فولكر فيسينج ووزيرة البيئة شتيفي ليمكه ورئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس مع مجلس وزراء الحكومة المحلية في الولاية، حسبما أكد ديوان حكومة الولاية اليوم.

ورافق المستشار والوزراء بعد ذلك رئيس حكومة الولاية راينر هاسلوف خلال زيارة لمسرح الجريمة بوسط ماجدبورج.

وفيما سبق قال شولتس، في تدوينة له على منصة "إكس"، إن حادثة الدهس في سوق الميلاد "تثير أسوأ المخاوف"، مضيفًا: "أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نقف إلى جانبكم وإلى جانب شعب ماجديبورج".

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.