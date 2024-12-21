عقب حادث الدهس.. وصول المستشار الألماني وعدد من الوزراء إلى ماجدبورج (فيديو)

ماجدبورج- (د ب أ)

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة ماجدبورج الألمانية، عقب هجوم الدهس الدموي الذي وقع مساء أمس الجمعة في سوق عيد الميلاد بعاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت.

وفي البداية حضر شولتس اجتماعا رفقة وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر وزير العدل فولكر فيسينج ووزيرة البيئة شتيفي ليمكه ورئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس مع مجلس وزراء الحكومة المحلية في الولاية، حسبما أكد ديوان حكومة الولاية اليوم.

ورافق المستشار والوزراء بعد ذلك رئيس حكومة الولاية راينر هاسلوف خلال زيارة لمسرح الجريمة بوسط ماجدبورج.

المستشار الألماني أولاف شولتس يزور موقع حادث دهس قاتل استهدف سوق هدايا عيد الميلاد في مدينة #ماغدبورغ بـ #ألمانيا#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/0JxI4Gk8Y4 — Independent عربية (@IndyArabia) December 21, 2024

وارتفع عدد ضحايا هجوم الدهس الذي وقع أمس الجمعة في ماجدبورج إلى أربعة. وبحسب معلومات مصادر أمنية، فإن 41 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية ووسائل إعلام أخرى أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 200 شخص.

وصدمت سيارة حشدا من الأشخاص في السوق، وألقت الشرطة أمس القبض على المشتبه به، وهو طبيب مقيم في مدينة بيرنبورج وينحدر من السعودية. ويُعرف الرجل بأنه ناشط ناقد للإسلام.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الطبيب البالغ من العمر 50 عاما، والذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2006، يصف نفسه بأنه مسلم سابق.