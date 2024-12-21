الدفاع المدني السوري يتلف عددا من القنابل العنقودية المنتشرة في البلاد

دمشق- (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني السوري ( الخوذ البيضاء ) اليوم السبت إتلاف عدد من القنابل العنقودية المنتشرة في عموم البلاد .

وقال الدفاع المدني في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم ، :"تنتشر عشرات القنابل العنقودية من مخلفات قصف قوات نظام الأسد البائد، في المدن والبلدات السورية بين منازل المدنيين وبالقرب من الحقول الزراعية وجوانب الطرقات".

وأضاف: "تعمل فرقنا على التخلص منها بشكل تدريجي وبوتيرة متسارعة تضمن حماية أرواح أهلنا المدنيين، حيث عملت الفرق على إزالة بقايا صاروخ منفجرٍ من الأراضي الزراعية في قرية أبو الزندين شرقي حلب".

وأشار إلى "إتلاف عدد من القنابل العنقودية في مدن وبلدات سلمية ومردفتين ومتنين في ريف حماة وعلى أطراف المدينة، حيث كانت تشكل هذه الذخائر خطراً كبيراً يهدد حياة المدنيين".





