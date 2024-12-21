"أحمق غير كفء".. إيلون ماسك يوجه انتقادًا للمستشار الألماني بعد هجوم عيد الميلاد

وكالات



وجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، انتقادًا لاذعًا للمستشار الألماني أولاف شولتس، عقب الهجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج الألمانية.



وقال ماسك في تدوينة على منصة "إكس" التي يملكها، "يجب على شولتس أن يستقيل على الفور.. أحمق غير كفء".

Scholz should resign immediately. Incompetent fool. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

ومساء أمس الجمعة، شهد سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج شرق ألمانيا، حادثًا، بعدما دهست سيارة يقودها طبيب سعودي مجموعة من المواطنين، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى وعشرات الجرحى.



وتضاربت التقارير حول عدد الضحايا، حيث قالت بلدية ماجدبورج إن شخصين على الأقل قُتلا وأُصيب 68 آخرون، بينما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بوقوع 11 قتيلًا على الأقل ونحو 80 مصابًا، ثم أشارت لاحقًا إلى تضارب في المعلومات.





