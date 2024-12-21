لتعزيز الوعي الديني.. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية لمفتي الديار المصرية

كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية" ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الإنسان أساس بناء الأوطان" بمشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الوعي الديني المستنير بين ضباط الشرطة.

استهدفت الندوة التي حضرها 140 ضابطاً من مختلف الرتب، مناقشة محاور بناء المواطن عقائدياً ومسلكياً، حيث أكد فضيلة المفتي على أهمية غرس مفهوم الولاء للوطن وتنشيط الذاكرة الوطنية للأجيال الجديدة في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي للدولة.

كما أشاد فضيلته بتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، مستعرضاً آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتحدث عن نعمة الأمن. وأثنى على جهود وزارة الداخلية في تطوير الجوانب المعرفية والعلمية لأعضاء هيئة الشرطة من خلال برامج تدريبية حديثة.

ولاقى اللقاء استحسان الحضور، الذين تفاعلوا مع محتوى الندوة من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات، مما يعكس حرصهم على تعزيز دورهم في حماية أمن الوطن ومقدراته.





