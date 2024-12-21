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مصر تدين حادث الدهس في مدينة "ماجديبورج" الألمانية

12:57 م السبت 21 ديسمبر 2024

حادث الدهس بألمانيا

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القاهرة- مصراوي:

أدانت جمهورية مصر العربية حادث الدهس الذي وقع مساء أمس الجمعة، في مدينة "ماجديبورج" في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.


وتؤكد مصر تضامنها مع ألمانيا الصديقة، مستنكرة لكافة أشكال العنف والإرهاب، وتتقدم بأصدق تعازيها لحكومة وشعب ألمانيا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ومساء أمس الجمعة، شهد سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج شرق ألمانيا، حادثًا، بعدما دهست سيارة يقودها طبيب سعودي مجموعة من المواطنين، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى وعشرات الجرحى.


وتضاربت التقارير حول عدد الضحايا، حيث قالت بلدية ماجدبورج إن شخصين على الأقل قُتلا وأُصيب 68 آخرون، بينما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بوقوع 11 قتيلًا على الأقل ونحو 80 مصابًا، ثم أشارت لاحقًا إلى تضارب في المعلومات.

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