بعد اتهام طبيب سعودي.. أول تعليق من الرياض على حادث ألمانيا

وكالات

قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف، إن السائق المشتبه به في هجوم سوق عيد الميلاد بألمانيا هو طبيب من المملكة العربية السعودية يعمل في ولاية ساكسونيا أنهالت، ويعيش في ألمانيا منذ عام 2006.

ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في سوق بمدينة ماجدبورج الألمانية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرة عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.

وأكدت المملكة على موقفها في نبذ العنف في البيان الصادر عن وزارة الخارجية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ، كما عبرت عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعبا، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) .

وقالت السلطات الألمانية إن شخصين على الأقل قتلا، أحدهما طفل صغير، وأصيب 60 آخرون بعد أن اقتحم رجل بسيارته سوق عيد الميلاد المزدحمة في مدينة ماجدبورج، الواقعة إلى الغرب من برلين.