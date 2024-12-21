وزارة الدفاع الروسية: تدمير 19 مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق أربع مقاطعات في روسيا والبحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت نقلته وكالة سبوتنيك: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانية دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية دون طيار".

وأردف البيان: "تم إسقاط تسع مُسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وخمس فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق البحر الأسود وواحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وكراسنودار".

ويتعذر التحقق من مثل هذه الأنباء من مصادر مستقلة.