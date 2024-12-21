الحوثيون يعلنون استهداف موقع عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي

وكالات

أعلنت جماعة الحوثي، السبت، عن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في يافا المحتتلة بصاروخ بصاروخ باليستي فرط صوتي؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في بيان عاجل.



ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليقًا فوريًا على هذا الإعلان، بينما أثارت الخطوة ردود فعل واسعة، وسط توترات متصاعدة في المنطقة.

وجاء الإعلان بعد سلسلة من التوترات بين إسرائيل والجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك الحوثيين الذين أعلنوا سابقًا عن هجمات مشابهة استهدفت مواقع إسرائيلية.