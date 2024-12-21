استشهاد 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني وسط غزة



دير البلح، قطاع غزة-(أ ب):

قال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في وسط غزة أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم أربعة أطفال، وإصابة 16 آخرين أمس الجمعة.

وأصاب القصف شقة في برج يافا السكني في مخيم النصيرات للاجئين. وتم نقل القتلى والمصابين إلى كل من مستشفى الأقصى ومستشفى العودة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربة. وتقول إسرائيل إنها تقصف المسلحين فقط وتلقي باللوم على حركة حماس في مقتل مدنيين لأن مقاتلي الحركة يعملون في مناطق سكنية.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب المستويات غير المسبوقة للضحايا المدنيين في غزة وتساؤلات عما إذا كانت قد فعلت ما يكفي لمنع سقوط هؤلاء الضحايا.