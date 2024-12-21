صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن



وكالات



شهدت إسرائيل، السبت، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة يافا جنوب تل أبيب، ما أدى إلى إصابة 14 شخصًا بجروح طفيفة وأضرار مادية، في حادثة نادرة لفشل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراض الصواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة، وتم تحديد منطقة سقوطه لاحقًا".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغات عن سقوط الصاروخ في إحدى بلدات منطقة تل أبيب، مشيرة إلى أضرار مادية دون تسجيل إصابات خطيرة، فيما دعت السكان إلى الابتعاد عن المنطقة واتباع تعليمات الجهات الأمنية لضمان السلامة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ استهدف منطقة يافا بجنوب تل أبيب، حيث فشلت محاولات الاعتراض فور انطلاق صفارات الإنذار. وأضافت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" أن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.