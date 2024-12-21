بايدن يواصل تعزيز السلطة القضائية الأمريكية بتعيين قضاة جدد في مجلس الشيوخ



واشنطن-( د ب أ):

حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي رقم 235 خلال فترة رئاسته يوم الجمعة، وهو إنجاز يتجاوز إجمالي سلفه دونالد ترامب بقاض واحد، وذلك بعدما ركز الديمقراطيون بشكل إضافي على المحاكم الاتحادية بعد الولاية الأولى لترامب، والتي قام خلالها بتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا.

وحشد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الديمقراطي من ولاية نيويورك، الأصوات لتعيين قاضيين في مقاطعة كاليفورنيا، ومن المرجح أن يكونا آخر قاضيين يتم تعيينهما هذا العام قبل توقف عمل الكونجرس وإفساح المجال أمام مجلس شيوخ جديد بقيادة الجمهوريين.

وجاء تأكيد تعيين سيرينا راكيل موريللو كقاضية في المحكمة الجزئية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا ليحطم عدد القضاة المسجل خلال فترة ترامب. وفي العام المقبل، سيسعى الجمهوريون إلى تعزيز نفوذ ترامب الكبير بالفعل على تشكيل السلطة القضائية الاتحادية خلال ولايته الثانية.