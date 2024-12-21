كلمة مؤثرة ورجاء من خالد ووليد الحلفاوي على هامش تكريمه في حفل "الأفضل" 2024



كتب- مروان الطيب:

شهد حفل توزيع جوائز "الأفضل"، كلمة مؤثرة من وليد وخالد، أبناء الفنان الراحل نبيل الحلفاوي خلال استلام جائزة تكريم والدها، الذي أقيم مساء الجمعة، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي.

وحرص وليد الحلفاوي على إلقاء كلمة بمناسبة تكريم والده الراحل وقال: "احنا متشكرين جدًا، وبنشكر إدارة المهرجان على إصرارهم اننا نيجي انهاردة في الظروف اللي احنا فيها، والحقيقة اللي شجعنا نيجي من الحاجات اللي شجعتنا اسم الجائزة إنجاز العمر في النواحي الفنية، وكان إنجاز العمر الحقيقي بالنسبة لوالدي ان الراجل ده عاش حياته كلها بيعمل اللي هو مقتنع بيه".

وتابع: "من أول بدايته وإصراره بعد ما خلص دراسته الجامعية، انه يدرس المسرح، ويشتغل في المهنة اللي بيحبها، مرورًا بانه اتأثر شوية بحبه للمسرح وساب التلفزيون والسينما، ضد نصيحة كل اللي حواليه، بس عشان يعمل الحاجة اللي بيحبها ولما ربنا كرمه واشتهر وبقى ليه قاعدة جماهيرية كبيرة، الأمور المفروض بقت أسرع لكن مش عليه".

واستكمل: "فضل يعمل اللي هو عايزه، وفضل واخد باله من بيته وأولاوده بيذاكر لهم وبيرفض حاجات بإنتاجات ضخمة جدًا، وممكن عشان يعمل دور هو حبه مش هيبقى متشاف أوي، الناس تقوله ما تعلنش ان انت بتشجع فريق معين عشان ماتكسب الجمهورين، يعلن ومايسخرش الجمهورين، والزملكاوية كانوا بيحترموه لانه كان بيعامل الناس كلها باحترام وحب

وانهى كلمته قائلًا: "ووصل الموضوع انه بقى يعمل حاجات الناس تستغربها يعني يتم دعوته لحدث مهم وكل الناس الموجودة أشخاص مهمة ومؤثرة ومحترمة، بس هو مثلا لما وصل لسن معين مبيحبش الزحمة وحاسس انه مش قريب اوي يعتذر بمنتهى الأدب، والناس تستغرب ده في ناس بتأجل شغلها وتعمل حاجات عشان تروح الحاجات دي هو عايش باللي هو كان مقتنع بيه، تبقى الموضة أن الهجوم على حد معين هو مش مقتنع فيدافع عنه، يعني مايفرقلوش مادام شايف أن ده الصح، وهو كان استثنائي".

ليقوم بعدها نجله خالد بإلقاء كلمة هو الآخر وقال: "أنا مش هتكلم على استاذ نبيل لأنه مش محتاج اتكلم عنه، سيرته سبقاه، أنا بس عندي طلب صغير، كل ما ييجي على بال حد أو تيجي سيرته ياريت ندعي له ونقرا له الفاتحة".

يذكر أن، الفنان الكبير نبيل الحلفاوي رحل عن عالمنا يوم الأحد 15 ديسمبر بعد صراع مع المرض.

اقرأ أيضا:

هل رفضت تقبيل حورية فرغلي؟.. ناهد السباعي توضح بعد الهجوم عليها



خالد السرجاني: عرض "بريستيج" قريبا على "يانغو بلاي" ونحضر لمفاجآت في رمضان 2025