شولتس يزور ماجدبورج السبت بعد هجوم سوق عيد الميلاد

(د ب أ)

من المقرر أن يزور المستشار الألماني أولاف شولتس مدينة ماغديبورغ اليوم السبت، وذلك عقب حادث الدهس الذي استهدف سوقًا مزدحمًا لعيد الميلاد مساء الجمعة.

وأكد راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، أن المستشار سيصل إلى موقع الحادث لتقييم الوضع على الأرض، مشيرًا إلى أن زيارته لن تقتصر على تقديم التعازي، بل ستتضمن مناقشة الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الأحداث.

وأضاف هاسيلوف أن خطورة الحادث قد تستدعي تدخل المدعي العام الاتحادي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ووفقًا للبيانات الأولية، أسفر الحادث عن عشرات الضحايا.