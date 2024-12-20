شولتس يعرب عن مواساته وتعاطفه مع الضحايا وذويهم في سوق عيد الميلاد

(د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن مشاعره إزاء الهجوم المشتبه به في سوق عيد الميلاد في مدينة مجدبورج.

وقال شولتس في منشور على تطبيق إكس "أعرب عن مواساتي للضحايا وأسرهم وتعاطفى معهم. نحن نقف إلى جانبهم وإلى جانب أهالي مجدبورج".

وأضاف المستشار الألماني "أوجه شكري لعمال الإنقاذ المخلصين في هذه الساعات العصيبة".

وكان عمدة مدينة مجدبورج الألمانية قد قال في وقت سابق إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أكثر من 50 آخرين بعد اقتحام سيارة لأحد أسواق عيد الميلاد في المدينة.