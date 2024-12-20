للمرة الثانية.. هجوم إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في برلين بعد حادثة 2016

القاهرة - مصراوي

لقي نحو 11 شخصا حتى الآن مصرعهم وأصيب نحو 80 آخرين، بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا. ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم اعتقال السائق المتسبب في الحادث.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن الحادث أسفر عن إصابة بين 60 و80 شخصًا، بينما أكد متحدث باسم المدينة أن التقييم الأولي يشير إلى أن الواقعة قد تكون هجومًا إرهابيا متعمدًا.

وبحسب إذاعة MDR، اقتحمت السيارة السوق بسرعة عالية، متجاوزة الحواجز، ما تسبب في حالة من الهلع. وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالسوق بسبب الاشتباه في وجود متفجرات داخل سيارة المشتبه به.

ومن جانبه، وصف مايكل ريف، المتحدث باسم المدينة، الحادث بأنه "مروع"، مشيرًا إلى أن الصور من الموقع تظهر أضرارًا كبيرة وعددًا من الإصابات. وأوضح أن جميع المستشفيات القريبة، بما في ذلك تلك في مدينة هاله المجاورة، استُنفرت للتعامل مع الحادث باعتباره "حدث إصابات جماعية".

كما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم، واصفًا الحادث بأنه "أخبار سيئة للغاية". وفي الوقت ذاته، وصف رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، راينر هاسيلوف، الحادث بأنه مأساوي، خاصة مع اقتراب عيد الميلاد.

تجري الشرطة عمليات مكثفة في المنطقة، داعيةً المواطنين إلى الابتعاد عن الموقع لإفساح المجال أمام فرق الطوارئ. كما نشرت إدارة سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ تحذيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيه من الزوار مغادرة المكان بأمان.

ماغديبورغ، عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت، هي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 240 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترًا غرب برلين.

على الرغم من عدم وجود إشارات ملموسة لتهديدات إرهابية تستهدف أسواق عيد الميلاد هذا العام، كانت السلطات قد أوصت بتوخي الحذر. خاصة وأن ألمانيا شهدت حادثًا مشابهًا في ديسمبر 2016، عندما قاد متطرف إسلامي سيارة في سوق عيد الميلاد ببرلين، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة العشرات.

ففي مساء يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2016، لقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب نحو 50 آخرين، إثر اقتحام شاحنة سوقاً لعيد الميلاد في منطقة بريتشيدبلاتس بالعاصمة الألمانية برلين.

وقع الهجوم في تمام الساعة الثامنة مساءً (19:00 بتوقيت جرينتش)، حيث اندفعت شاحنة سوداء اللون تحمل لوحة تسجيل بولندية نحو سوق مكتظ، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وأكدت الشرطة الألمانية أن السائق دهس الحشد بشكل متعمد، مرجحة أن الحادث كان اعتداء إرهابياً.

وعُثر داخل الشاحنة على جثة رجل بولندي، بينما تم اعتقال مشتبه به يُعتقد أنه السائق المسؤول عن الحادث. وذكرت السلطات أن الشاحنة، التي يُرجح أنها سُرقت من ورشة بولندية، تم استخدامها لتنفيذ الهجوم.

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير: "هناك العديد من الأسباب التي تدفع للاعتقاد بأن الحادث هو اعتداء". ومع ذلك، أكد أن التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن دوافع الحادث وهوية مرتكبه.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن الشرطة ألقت القبض على سائق قام باقتحام سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ بوسط ألمانيا، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

كان سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا، شهد حادثًا مأساويًا بعد اصطدام سيارة بالحشد بالقرب من مبنى البلدية، مما أسفر عن وفيات إصابات عديدة وحالة من الذعر بين الزوار، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تجاوزت السيارة الحواجز ودهست مجموعة من الأشخاص المتواجدين في السوق.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ماتياس شوب، وقوع الحادث، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من خدمات الطوارئ في الموقع. وقد دعا مدير السوق الناس إلى مغادرة وسط المدينة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.