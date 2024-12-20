11 قتيلًا و80 مصابًا.. شاهد لحظة دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بألمانيا

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا. الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة بحشد قرب مبنى البلدية، مما أسفر عن وفيات وإصابات عديدة وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية.

وأظهر مقطع الفيديو السيارة وهي تدهس المواطنين، ما تسبب في حالة من الذعر، أعقبها انتشار واسع لسيارات الشرطة والإسعاف، مع تطويق كامل لمنطقة وسط المدينة.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، أسفر الحادث عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة ألقت القبض على السائق المشتبه به في اقتحام السوق، دون ورود معلومات إضافية حول وقوع ضحايا في هذه المرحلة.