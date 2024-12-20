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رويترز: الشرطة الألمانية تشتبه بوجود عبوة ناسفة في سيارة بعد حادثة الدهس

10:58 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
  • عرض 5 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
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القاهرة- مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام ألمانية، أن الشرطة الألمانية تشتبه في وجود عبوة ناسفة داخل سيارة بعد حادثة الدهس التي حدثت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ اليوم الجمعة.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن الحادثة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين.


وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن الشرطة ألقت القبض على سائق قام باقتحام سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ بوسط ألمانيا، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.
كان سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا، شهد حادثًا مأساويًا بعد اصطدام سيارة بالحشد بالقرب من مبنى البلدية، مما أسفر عن وفيات إصابات عديدة وحالة من الذعر بين الزوار، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تجاوزت السيارة الحواجز ودهست مجموعة من الأشخاص المتواجدين في السوق.


وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ماتياس شوب، وقوع الحادث، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من خدمات الطوارئ في الموقع. وقد دعا مدير السوق الناس إلى مغادرة وسط المدينة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها من مكان الحادث انتشارًا واسعًا لسيارات الشرطة والإسعاف، مع تطويق وسط المدينة بالكامل. ولا تزال السلطات تحقق في الحادثة، بينما نصحت المواطنين بتجنب المنطقة.

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