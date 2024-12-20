رويترز: الشرطة الألمانية تشتبه بوجود عبوة ناسفة في سيارة بعد حادثة الدهس

القاهرة- مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام ألمانية، أن الشرطة الألمانية تشتبه في وجود عبوة ناسفة داخل سيارة بعد حادثة الدهس التي حدثت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ اليوم الجمعة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن الحادثة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين.

مقتل 11 شخصًا وإصابة 60 آخرين في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ بألمانيا بعملية دهس. pic.twitter.com/VYfKijAxeF — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 20, 2024



وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، بأن الشرطة ألقت القبض على سائق قام باقتحام سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ بوسط ألمانيا، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

كان سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا، شهد حادثًا مأساويًا بعد اصطدام سيارة بالحشد بالقرب من مبنى البلدية، مما أسفر عن وفيات إصابات عديدة وحالة من الذعر بين الزوار، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تجاوزت السيارة الحواجز ودهست مجموعة من الأشخاص المتواجدين في السوق.

🔻 #ألمانيا : شخص يدهس جعع من الناس في احتفاليات عيد الميلاد في ماغديبورغ مما أسفر عن مقتل أكثر من 11 شخصًا وإصابة 60 آخرين



تم القبض على المنفذ

حتى الآن خلفيته غير معروفة pic.twitter.com/zxqwIeXS3t — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) December 20, 2024



وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ماتياس شوب، وقوع الحادث، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من خدمات الطوارئ في الموقع. وقد دعا مدير السوق الناس إلى مغادرة وسط المدينة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها من مكان الحادث انتشارًا واسعًا لسيارات الشرطة والإسعاف، مع تطويق وسط المدينة بالكامل. ولا تزال السلطات تحقق في الحادثة، بينما نصحت المواطنين بتجنب المنطقة.