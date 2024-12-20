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نتنياهو: لن أوافق على إنهاء الحرب قبل إزالة حماس من السلطة في غزة

10:08 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إنه لن يوافق "على إنهاء الحرب قبل إزالة حركة المقاومة الإسلامية حماس وعدم تركها في السلطة في غزة".

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع، أن إسرائيل تطلب إبعاد الأسرى الفلسطينيين خارج الضفة الغربية لعدم ظهورهم كمنتصرين، مما قد يسبب ضررًا سياسيًا للحكومة.

وأضاف المصدر أن الطلب الإسرائيلي بإبعاد الأسرى يشكل عقبة أمام المفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى تسير في الاتجاه الصحيح بعد زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إيه) إلى دولة قطر.

وذكرت الهيئة أن نقاط الخلاف التي تعرقل صفقة التبادل تتعلق بعدد الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى، والمواقع التي سينسحب منها الجيش، بالإضافة إلى موعد إنهاء الحرب.

بنيامين نتنياهو حرب غزة حماس الاحتلال الإسرائيلي
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