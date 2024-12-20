إعلام عبري: حماس تطالب بالإفراج عن مروان البرغوثي

وكالات

ذكرت القناة i24 الإسرائيلية، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تطالب بالإفراج عن مروان البرغوثي في صفقة التبادل، وأشارت القناة أن عائلة البرغوثي "توافق على ترحيله إلى تركيا".

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة، أن تل أبيب انتهت من إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تطالب في صفقة التبادل بإبعاد الأسرى ذوي الأحكام العالية للخارج، وليس للضفة الغربية.