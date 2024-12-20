مسؤولون أمريكيون يلتقون أحمد الشرع في دمشق لأول مرة منذ سنوات

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الوفد الأمريكي الذي زار دمشق التقى بأحمد الشرع، الذي تضعه واشنطن على قوائم "الإرهاب".

ووصف مسؤول أمريكي الاجتماع مع الشرع بأنه "كان جيداً ومثمراً"، في حين أشار المسؤولون إلى أن الوفد الأمريكي وصل إلى دمشق صباح الجمعة، تحت حراسة أمنية مشددة.

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي مع المسؤولين الأمريكيين، إلا أن بياناً صدر نيابة عن ليف أعلن إلغاء المؤتمر "لأسباب أمنية"، دون تقديم تفاصيل إضافية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

تعد هذه أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى سوريا منذ عدة سنوات، وهي جزء من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والحكومة الانتقالية السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد.