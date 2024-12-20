لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤولون أمريكيون يلتقون أحمد الشرع في دمشق لأول مرة منذ سنوات

08:26 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الوفد الأمريكي الذي زار دمشق التقى بأحمد الشرع، الذي تضعه واشنطن على قوائم "الإرهاب".

ووصف مسؤول أمريكي الاجتماع مع الشرع بأنه "كان جيداً ومثمراً"، في حين أشار المسؤولون إلى أن الوفد الأمريكي وصل إلى دمشق صباح الجمعة، تحت حراسة أمنية مشددة.

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي مع المسؤولين الأمريكيين، إلا أن بياناً صدر نيابة عن ليف أعلن إلغاء المؤتمر "لأسباب أمنية"، دون تقديم تفاصيل إضافية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

تعد هذه أول زيارة لمسؤولين أمريكيين إلى سوريا منذ عدة سنوات، وهي جزء من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والحكومة الانتقالية السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد.

أحمد الشرع الجولاني سوريا واشنطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا
بعد دهسه 3 أشخاص.. تطورات جديدة بشأن قضية اللاعب رجب عمران
مدن كاملة ومناطق حيوية.. تفاصيل قطع مياه الشرب والكهرباء غدًا السبت في 6 محافظات