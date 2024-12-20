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مقتل 7 سجناء بعد اندلاع أعمال شغب في سجن جنوبي المكسيك

07:52 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

اندلاع أعمال شغب في سجن جنوبي المكسيك

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(أ ب )

قالت السلطات المكسيكية اليوم الجمعة، إن سبعة سجناء لقوا حتفهم في أعمال شغب داخل أحد السجون جنوبي البلاد، عندما قام سجناء كانوا يقاومون عملية نقل زميلين لهما إلى سجون أخرى، بمواجهة رجال الشرطة بالبنادق والسكاكين.

وأصيب أربعة من ضباط الشرطة وستة سجناء آخرين في أعمال شغب داخل السجن الواقع بمدينة فيلاهيرموسا عاصمة ولاية تاباسكو المطلة على ساحل الخليج.

وقال قائد شرطة الولاية فيكتور هوجو شافيز مساء أمس الخميس، إن الضباط تعرضوا لإطلاق النار عليهم في وقت مبكر من اليوم عندما دخلوا السجن لنقل سجينين خطيرين إلى سجن اتحادي.

وصمد أحد السجينين ومعه مسدس لمدة ثلاث ساعات تقريبا، بعد أن قام نحو 20 من زملائه السجناء بحمايته.

ولم يحدد شافيز ما إذا كانت الشرطة قد فتحت النار على جماعة السجناء، لكنه قال إنه: "يجب على ممثلي السلطات القيام بالدفاع عن حياتهم أيضا".

وعقب استعادة السيطرة على المنشأة بعد عدة ساعات، عثرت السلطات على بندقية هجومية وخمسة مسدسات وقنبلة يدوية و 23 منجلا و 14 سكينا و 23 سلاحا حادا محلي الصنع.

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