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دبلوماسيون أمريكيون يلتقون هيئة تحرير الشام في دمشق لبحث التطورات الإقليمية

07:09 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

هيئة تحرير الشام

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وكالات

نقلت وكالة رويترز عن الخارجية الأمريكية قولها، إن دبلوماسيين أمريكيين التقوا اليوم في دمشق بممثلين عن هيئة تحرير الشام.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الاجتماع تناول عدة مواضيع، منها بحث الدبلوماسيين مع هيئة تحرير الشام انتقال السلطة في سوريا، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية وجهود محاربة تنظيم الدولة.

كما تم التطرق إلى مصير صحفيين ومواطنين أمريكيين اختفوا خلال فترة حكم نظام الأسد.

من جانب آخر، أفادت السفارة الأمريكية في سوريا بأن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قد اجتمعت اليوم مع مسؤولين من هيئة تحرير الشام.

وأكدت السفارة أن الاجتماع ناقش المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها في العقبة، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تؤدي إلى حكومة تحترم حقوق السوريين.

كما تم التطرق إلى الأحداث الإقليمية وأهمية التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.

هيئة تحرير الشام واشنطن الخارجية الأمريكية سوريا
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