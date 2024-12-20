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القيادة المركزية الأمريكية تُعلن مقتل قائد داعش في دير الزور بضربة جوية دقيقة

07:00 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

مقتل قائد داعش في دير الزور بضربة جوية أمريكية

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وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن نجاح قواتها في تنفيذ عملية جوية دقيقة أسفرت عن مقتل قائد تنظيم داعش "الإرهابي"، المعروف بلقب أبو يوسف، في محافظة دير الزور السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن العملية التي جرت مساء الخميس 19 ديسمبر استهدفت معقلًا للتنظيم في منطقة كانت تحت سيطرة النظام السوري السابق.

وأوضحت أن الضربة أسفرت عن مقتل قائد داعش وأحد مساعديه، مشيرة إلى أن العملية تمثل "ضربة قاصمة" لقدرات التنظيم.

من جهته، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لن نسمح لداعش بالاستفادة من الظروف الحالية لإعادة تشكيل صفوفه، فالتنظيم يسعى بوضوح لتحرير أكثر من 8 آلاف عنصر محتجز في سوريا، وسنواصل استهداف قادته وعناصره بشكل حاسم".

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القيادة المركزية الأمريكية تُعلن مقتل قائد داعش في دير الزور بضربة جوية دقيقة
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