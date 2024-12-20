القبض على مسؤول روسي كبير في كورسك

(د ب أ)

ألقت السلطات القضائية الروسية القبض على مسؤول كبير في أعقاب توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك.

ويأتى القبض على المسؤول بعد تحقيق في مخالفات مالية في بناء تحصينات حدودية، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية اليوم الجمعة.

ويزعم بأن رئيس شركة تنمية إقليمية في منطقة كورسك كان مسؤولا عن نفقات إضافية زائفة ولا أساس ولا داعى لها لم يتم الكشف عنها تفوق 173 مليون روبل (67ر1 مليون دولار).

يذكر أن الجيش الأوكراني شن هجوما مفاجئا في أغسطس عبر الحدود المحصنة بصورة ضعيفة ضد منطقة كورسك واحتل أجزاء منها منذ ذلك الحين.

وتبحث الدولة الروسية عن المسؤولين عن هذه الهزيمة وأمرت في وقت سابق بالقبض على نائب المسؤول. ويزعم أنه وقع عقدا لإنشاء تحصينات على الحدود العام الماضي، رغم أن شركة أخرى تلقت أموالا بالفعل مقابل هذا العمل.

وتشير تقارير إلى أن المسؤول الكبير أمر بنفقات مزدوجة غير مصرح بها، ويواجه الآن السجن 10 أعوام إذا ثبتت إدانته.