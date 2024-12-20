ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية

(د ب أ)

هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، إذا لم تشتر الدول الأعضاء فيه، المزيد من النفط والغاز الأمريكيين.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال"،"لقد أبلغت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض العجز الهائل، الذي يواجهونه مع الولايات المتحدة، من خلال عملية الشراء الواسعة للنفط والغاز من الولايات المتحدة. وإلا سوف يتم فرض الرسوم الجمركية على كل شيء!!"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وتحدث مشترو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفيتنام، بالفعل بشأن شراء المزيد من الوقود من الولايات المتحدة، بشكل جزئي لمواجهة التهديد بشأن الرسوم الجمركية.

وتستكشف بروكسل حاليا طرقا لتجنب صراع تجاري جديد كبير مع الولايات المتحدة.

ومن المعروف أن الشركات الأوروبية تبيع سلعا في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تبيعه الشركات الأمريكية في دول التكتل.

وقد بلغ العجز التجاري 3ر131 مليار دولار في عام 2022.

والرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها هي نوع من الرسوم الإضافية على السلع المستوردة ويتم دفعها على الحدود.

كان ترامب قد هدد أيضا بأنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.

وسيتم تطبيق رسوم بنسبة 25٪ على البضائع من المكسيك وكندا، بينما سيتم تطبيق رسوم إضافية بنسبة 10٪ على البضائع القادمة من الصين.