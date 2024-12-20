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الشرع ناقش مع الوفد الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا

05:21 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

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وكالات

أفادت وسائل إعلام سورية، منذ قليل، بأن وفد أمريكي رفيع المستوى بدأ اجتماعا مع أحمد الشرع فى دمشق، والوفد الأمريكي ناقش مع الشرع رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم الجمعة، عن وجود ألف جندي أمريكي في سوريا، وهو رقم يزيد على التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى وجود 900 جندي فقط.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر أن العدد الإضافي البالغ 1100 فرد يعتبر "قوات دورية مؤقتة" - وغالبا ما يتم نشرها لمدة تتراوح بين 30 إلى 90 يوما - لتلبية متطلبات المهمة المتغيرة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية.

في المقابل، يوجد 900 جندي آخر يشكلون القوة الأساسية التي تعمل مع القوات المحلية لفترات طويلة تتراوح بين 9 و12 شهرا.

رفع العقوبات عن سوريا اجتماع الشرع مع وفد أمريكي وزارة الدفاع الأمريكية
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