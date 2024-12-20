الرئيس التركي يشير إلى إمكانية تدخل بلاده في شمال سوريا

أنقرة- (أ ب)

أشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إمكانية تدخل تركيا في شمال سوريا للقضاء على ما وصفها بتهديدات لأمنها من جانب الجماعات الكردية السورية.

وتأتي تصريحاته إلى مجموعة من الصحفيين، في وقت متأخر من أمس الخميس، وسط تقارير عن قتال بين مقاتلين تدعمهم تركيا والقوة التي يقودها الأكراد والتي تدعمها الولايات المتحدة، في شمال سوريا، بالقرب من بلدة كوباني (عين العرب )الحدودية وسد تشرين على نهر الفرات.

وقال اردوغان، حسب نص تصريحاته، التي تم نشرها اليوم الجمعة "سنظهر أن الوقت قد حان لتحييد المنظمات الإرهابية الموجودة في سوريا. سنفعل ذلك لمنع أي تهديدات أخرى من جنوب حدودنا".

يشار إلى أن تركيا تعتبر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تدعمها أمريكا، منظمة إرهابية لأن مكونها الرئيسي هو مجموعة لها صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن جهود الوساطة التي تقودها أمريكا ، فشلت في التوصل إلى هدنة دائمة، في شمال سوريا وأضاف "نهاية الطريق للمنظمات الإرهابية قريبة".

يذكر أن قوات تركية تنتشر في شمال سوريا، ونفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة، ضد تنظيمي "داعش" وحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " ووحدات حماية الشعب الكردية " واي بي جي".





