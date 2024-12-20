الأمن الفلسطيني يستهدف أهالي مخيم جنين بالغاز المسيل للدموع (فيديو)

وكالات



أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن أجهزة السلطة الفلسطينية أطلقت الغاز المدمع على مواطنين خلال الاستعداد لأداء صلاة الجمعة في المسجد الكبير بمخيم جنين.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون ووسائل إعلام في وسائل التواصل الاجتماعي أجهزة أمن السلطة وهي تستهدف بالغاز المدمع أهالي المخيم الذين اعتصموا للمطالبة برفع الحصار المفروض عليهم من قبل السلطة لليوم الـ15 على التوالي.

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استهداف الأهالي الذين اعتصموا للمطالبة برفع حصار أجهزة أمن السلطة عن مخيم جنين بقنابل الغاز pic.twitter.com/eF7av6bcWG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 20, 2024





